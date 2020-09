Scatti intimi a Valentina Vignali. La modella: “Una cosa vergognosa” (Di giovedì 3 settembre 2020) Scatti intimi a Valentina Vignali: “Una cosa vergognosa”. Lo skipper di una barca nel mirino della modella. ROMA – Scatti intimi a Valentina Vignali. La denuncia è arrivata direttamente dalla modella che ai microfoni del Corriere della Sera ha voluto raccontare quanto successo: “Non voglio che una cosa del genere capiti ad altre o rimanga impunita. Così ho voluto raccontarlo sui social e poi farò una denuncia formale“. E ha aggiunto: “E’ una cosa che mi ha fatto schifo, vergognosa. Non voglio che questi momenti così belli insieme a Lorenzo (il fidanzato) e ai miei amici siamo rovinati per colpa ... Leggi su newsmondo

LIPARI - «Quello che è successo non ci rovinerà la vacanza, l’umore e non intaccherà l’idea che ho di queste isole meravigliose e di tutti gli altri siciliani che non sono assolutamente persone del ge ...Immagini rubate, cellulari che finiscono in mare, denunce via social che diventeranno giudiziarie, barche, mare e sole. Protagonisti modelle e influencer, fotografi veri e improvvisati, uomini maturi ...