Giulia Centonze andrà in Austria, la solidarietà vince (Di giovedì 3 settembre 2020) Giulia Centonze potrà andare in Austria e spttoporsi ad una cura per migliorare. All’appello lanciato dalla famiglia e dalle amiche hanno risposto in tanti La famiglia e le amiche di Giulia Centonze possono sorridewre, la solidarietà naocra una volta ha fatto centro. Solo qualche giorn fa avevano lanciato un appello aprendo anche un profilo Facebook … L'articolo Giulia Centonze andrà in Austria, la solidarietà vince proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Corriere : Giulia Centonze, «raggiunta la cifra per il ricovero in Austria». Le sorelle: «È il primo miracolo» - Corriere : Giulia, la colletta delle amiche per curarla a Innsbruck: «Servono 100mila euro» - VicDucci : RT @HuffPostItalia: Giulia Centonze potrà curarsi. 'Abbiamo raggiunto la cifra per il ricovero': l'annuncio dei familiari - HuffPostItalia : Giulia Centonze potrà curarsi. 'Abbiamo raggiunto la cifra per il ricovero': l'annuncio dei familiari - zazoomblog : Limbiate la raccolta per risvegliare Michaela: un caso come quello di Giulia Centonze - #Limbiate #raccolta… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Centonze Giulia Centonze, l'annuncio degli amici su Facebook: «Abbiamo raggiunto la cifra per il suo ricovero in... Corriere della Sera Giulia Centonze potrà curarsi. "Abbiamo raggiunto la cifra per il ricovero": l'annuncio dei familiari

“La cifra per permettere a Giulia di essere ricoverata 3 mesi è stata raggiunta ed inaspettatamente anche quella per ricoverarla”. L’annuncio arriva dalla pagina Facebook “Quel nodo che ci lega – insi ...

Limbiate, la raccolta per risvegliare Michaela: un caso come quello di Giulia Centonze

Michaela Binato, 27 anni, di Limbiate, dal 23 settembre dello scorso anno è sprofondata all’improvviso in uno stato vegetativo persistente a causa di un aneurisma. Nei giorni scorsi un nuovo intervent ...

“La cifra per permettere a Giulia di essere ricoverata 3 mesi è stata raggiunta ed inaspettatamente anche quella per ricoverarla”. L’annuncio arriva dalla pagina Facebook “Quel nodo che ci lega – insi ...Michaela Binato, 27 anni, di Limbiate, dal 23 settembre dello scorso anno è sprofondata all’improvviso in uno stato vegetativo persistente a causa di un aneurisma. Nei giorni scorsi un nuovo intervent ...