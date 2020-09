Dieta d’autunno, i consigli per una ripresa alla grande (Di giovedì 3 settembre 2020) Ogni stagione ha la sua Dieta perché è sempre meglio cambiare e adattarsi. La Dieta d’autunno aiuta proprio a questo, con semplicità e salute Sta per arrivare l’autunno, cambia tutto. Le giornata diventano più corte, c’è meno luce e quindi meno voglia di uscire la sera, i ritmi tornano quelli della quotidianità. E allora, … L'articolo Dieta d’autunno, i consigli per una ripresa alla grande è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

cla_ism : Cornetto alla nutella e spremuta di arance come seconda colazione DOPO la prima lezione di yoga del nuovo corso. No… -

Ultime Notizie dalla rete : Dieta d’autunno Tumori: semi-digiuno a base veg può aiutare cure ormonali seno, studio Affaritaliani.it