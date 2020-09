Coronavirus, è allerta terapie intensive: superata quota 100: non accadeva da metà giugno (Di giovedì 3 settembre 2020) E' massima attenzione sui numeri in salita di casi di Coronavirus . Quello che preoccupa non è tanto il numero totale di nuovi contagiati, che una percentuale tra tamponi fatti e positività accertate ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus allerta Coronavirus, è allerta terapie intensive: superata quota 100: non accadeva da metà giugno TGCOM L’allerta degli scienziati: “Stop al doppio tampone negativo”

“Smettere di fare il doppio tampone negativo”. Lo sostiene un gruppo di scienziati coordinati da Paolo Spada e dal virologo Guido Silvestri che hanno scritto tra l’altro il libro “Pillole di Ottimismo ...

Coronavirus: massima allerta nelle terapie intensive, aumentano i ricoverati

I numeri del contagio continuano a salire anche in relazione all’aumento del numero dei tamponi. Finora quelli scovati sono quasi tutti asintomatici, ma in alcuni casi dopo qualche giorno richiedono i ...

