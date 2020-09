Amichevole, Milan-Novara 4-2: doppietta di Paquetà (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il Milan va sotto e poi la ribalta. Il test contro il Novara, Serie C, finisce 4-2 per i rossoneri. Dopo uno svantaggio di due gol firmati Bellichi, i rossoneri rialzano la testa e riprendono il match ... Leggi su gazzetta

SkySport : Milan, vittoria in rimonta sul Novara - AntoVitiello : Ufficiale: sarà #MilanNovara la prima amichevole stagionale del Milan: calcio d'inizio alle 17.00 di mercoledì 2 settembre - AntoVitiello : Ufficiale: seconda amichevole estiva per il #Milan contro il #Monza il 5 settembre a San Siro ore 20,45. Per la pri… - Fprime86 : RT @SkySport: Milan, vittoria in rimonta sul Novara - sportli26181512 : Laxalt a Milantv: 'Queste partite servono per mettere minuti nelle gambe. Quest'anno vogliamo farci trovare pronti'… -