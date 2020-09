Possibile cali con la batteria Huawei P40 a settembre: replica ufficiale (Di martedì 1 settembre 2020) Potreste riscontrare problemi di batteria con Huawei P40 nel corso dei prossimi giorni. Ci sono alcune segnalazioni abbastanza chiare sotto questo punto di vista che dobbiamo prendere in considerazione, perché se da un lato si susseguono le offerte per i potenziali utenti che monitorano le occasioni (l’ultima ve l’ho riportata pochi giorni fa), allo stesso tempo non possiamo certo dimenticarci di coloro che in questi mesi hanno deciso di portarsi subito a casa il dispositivo in questione. Cosa dice l’assistenza sui problemi di batteria per Huawei P40 Ecco perché oggi 1 settembre voglio portare alla vostra attenzione alcuni feedback relativi ai problemi di batteria che potreste riscontrare con il vostro Huawei P40, considerando il ... Leggi su optimagazine

Il sole tornerà a fare capolino sull’Italia, ma sino a giovedì qualche forte acquazzone potrebbe guastare le giornate. Intanto è cessato l'allarme per la piena del fiume Adige: è stata così riaperta l ...

Scoprire le Isole Egadi: Itinerario di viaggio

Amo la Sicilia, mi piace tornarci ogni estate e da qualche tempo le Isole Egadi hanno conquistato un posto speciale nel mio cuore, sono ancora abbastanza selvagge, facili da girare e a misura d’uomo.

