Fall Guys avrà la skin di Ninja dopo che lo streamer assieme ad altri ha donato un totale di un milione di dollari (Di martedì 1 settembre 2020) Lo sviluppatore di Fall Guys, Mediatonic, ha concluso domenica un'asta di beneficenza della durata di due settimane, raccogliendo 1 milione di dollari per l'ente benefico SpecialEffect, associazione no profit dedita al supporto dei videogiocatori con disabilità. L'evento, che doveva vedere il miglior offerente premiato con la propria skin personalizzata nel platform, si è conclusa con quattro migliori offerenti che hanno combinato le loro offerte per raggiungere il totale di un milione di dollari.I migliori offerenti sono stati gli streamer Ninja e Mr.Beast, il club di eSport G2 e il software Steam Aim Lab. Ognuno ora avrà skin personalizzate che verranno pubblicate all'interno di ... Leggi su eurogamer

