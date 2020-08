Tegola Real Sociedad: David Silva è positivo al Coronavirus (Di lunedì 31 agosto 2020) Non è iniziata nel migliore dei modi l'avventura di David Silva alla Real Sociedad. Infatti il centrocampista offensivo spagnolo, in uscita dal Manchester City, è risultato positivo al Coronavirus. Il tampone è il secondo a cui si è sottoposto il giocatore nelle ultime 72 ore. Il primo esito era stato negativo, ma nell'ultimo test è stata riscontrata la positività. La società ha precisato che David Silva è comunque asintomatico ed è già in isolamento.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/RealSociedad/status/1300476527449182214"POLEMICHEDavid Silva era finito sotto i riflettori nelle ultime settimane per ... Leggi su itasportpress

A novembre de Ligt rimediò una lussazione in occasione della trasferta a Bergamo contro l'Atalanta e da quel momento il problema si è riproposto in diverse circostanze.

