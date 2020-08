Operazione anti terrorismo a Londra: arrestati un cittadino italiano e uno del Kuwait (Di lunedì 31 agosto 2020) La polizia anti-terrorismo britannica ha reso noto di avere arrestato domenica sera un italiano e un cittadino del Kuwait nell'aeroporto di londinese di Stansted. Secondo quanto riporta il Guardian, l'... Leggi su globalist

aleappo53 : RT @AnnaritaNinni: Operazione anti caporalato ad Ascoli Piceno: oltre 70 pakistani sfruttati come braccianti - jerryMassloII : RT @AnnaritaNinni: Operazione anti caporalato ad Ascoli Piceno: oltre 70 pakistani sfruttati come braccianti - AnnaritaNinni : Operazione anti caporalato ad Ascoli Piceno: oltre 70 pakistani sfruttati come braccianti - 12qbert : @ItalyQanons Pensavo fosse operazione anti-terrorismo... - Andreamoffa : RT @p__antonio: L’incoerenza di alcuni 'anti-Maldini' dei mesi scorsi la si è vista in questi giorni comunque. Ho letto molte rivalutazioni… -

Un italiano e un cittadino del Kuwait sono stati arrestati domenica sera dalla polizia anti-terrorismo britannica all’aeroporto londinese di Stansted. I due si trovavano a bordo di un aereo di linea R ...

Tata Pad, il dispositivo anti abbandono compatibile con iPhone

Tata Pad è più di un utile accessorio, dato che i dispositivi anti abbandono sono ora obbligatori per legge in tutte le auto che trasportano bambini di età inferiore ai 4 anni. Ecco la nostra recensio ...

