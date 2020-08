Daniele Scardina nella bufera: “Autocertificazione falsa per allenarsi” (Di lunedì 31 agosto 2020) Daniele Scardina che al momento è in isolamento dopo essere risultato positivo al Covid, è finito al centro della polemica per aver frequentato una palestra. foto facebookAncora guai per l’ex fidanzato di Diletta Leotta, il famoso pugile che è tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle. L’uomo al momento è in isolamento dopo essere risultato positivo al Coronavirus, ma è finito al centro della polemica per aver frequentato una palestra dopo il suo ritorno dalla Sardegna. Ecco cosa è accaduto. Daniele Scardina al centro della polemica: “In palestra positivo al Covid” Foto da Instagram: @DanieletorettoDaniele Scardina finisce nuovamente al centro della polemica dopo ... Leggi su chenews

