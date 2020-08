Azzurra De Lollis, chi è e cosa fa la terza figlia di Sandra Milo (Di lunedì 31 agosto 2020) Una stella come lei non ha certo bisogno di presentazioni, Sandra Milo rappresenta un vero e proprio simbolo nella storia del cinema italiano. Non tutti lo sapranno, ma il suo vero nome è Salvatrice Elena Greco ed ha lavorato con alcune delle figure più importanti del mondo della cinepresa. Primo tra tutti il mitico regista Federico Fellini, che aveva trovato in lei una musa per la sua inimitabile produzione artistica. Sandra Milo nel corso della sua esistenza ha dato alla luce tre figli. La maggiore si chiama Deborah Ergas, è nata nel 1963 dalla storia che Sandra Milo ha vissuto con il produttore Moris Ergas, ed oggi è una giornalista televisiva. In seguito, dal matrimonio con Ottavio De Lollis, sono nati Ciro (1968) e ... Leggi su tuttivip

