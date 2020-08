Assalirono distributore di benzina: due rapinatori in carcere (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiGiugliano (Na) – Sabato scorso agenti del commissariato di Giugliano-Villaricca hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due persone ritenute responsabili, con un’altra persona in corso di identificazione, di tentata rapina aggravata dall’uso delle armi in danno di dipendenti del distributore di carburanti in via San Nullo di Giugliano in Campania. In particolare, alle 19 circa del 10 dicembre del 2019, tre soggetti con i volti travisati, di cui uno armato di pistola, tentavano di impossessarsi dell’ incasso. Evento che non si verificava per la fuga dei dipendenti e per l’intervento di alcune guardie giurate presenti che esplodevano a scopo intimidatorio alcuni colpi d’arma da fuoco, che mettevano in fuga i malviventi. Le successive investigazioni, iniziate con la ... Leggi su anteprima24

