Uomini e Donne, cambia la data di inizio: Maria De Filippi anticipa di una settimana (Di domenica 30 agosto 2020) In queste ore è appena trapelata la data di inizio di Uomini e Donne. Il programma pomeridiano più seguito di sempre sarebbe dovuto cominciare lunedì 14 settembre. A quanto pare, però, la padrona di casa pare abbia cambiato idea. Come già tutti i fan avranno avuto modo di apprendere, ieri pomeriggio è stata effettuata la prima registrazione della nuova stagione del tali show. Gli spoiler sono davvero interessanti specie per quanto riguarda le novità che sono state apportate dalla conduttrice. La data di inizio di Uomini e Donne La prima ed entusiasmante novità che riguarda Uomini e Donne fa capo alla data di inizio ... Leggi su kontrokultura

