Nilufar Addati accusata di aver finto di aver contratto il Covid: ”Pubblico i referti” (Di domenica 30 agosto 2020) Nelle ultime ore, l’ex tronista di Uomini e Donne, Nilufar Addati, è stata pesantemente accusata di aver finto di aver contratto il Coronavirus. Si è giustificata mostrando i referti medici. Nilufar Addati: LE ACCUSE – Secondo molti, non sarebbe stato possibile recuperare subito, nel più breve tempo possibile, gusto e olfatto, avendo contratto il virus … L'articolo Nilufar Addati accusata di aver finto di aver contratto il Covid: ”Pubblico i referti” Leggi su dailynews24

Le protagoniste della vicenda sono Nilufar Addati e Ilaria Gallozzi. Il pomo della discordia è il calciatore Andrea Petegna, che ormai è sempre più spesso sui giornali di gossip! I più informati se lo ...

Nilufar Addati pubblica il referto che attesta la sua positività al Covid-19: "Non è una trovata pubblicitaria" (foto)

In queste ore, Nilufar Addati è tornata sui social per rassicurare tutti i fan sulle sue condizioni di salute dopo la notizia di essere risultata positiva al Covid-19. L'ex tronista di 'Uomini e Donne ...

