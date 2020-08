Arriva la neve, video meteo della nevicata del 1985 (Di domenica 30 agosto 2020) La fortissima nevicata del 1985 avvenuta nel Nord Italia nel 1985 fu causata un insieme di fattori. Per diversi giorni, si ebbe l’afflusso d’aria gelida siberiana, con temperature che in Valle Padana scesero in varie località anche sotto i -20°C, con picchi sino a -30°C. Nei giorni successivi giunse una lenta perturbazione oceanica, che fu causa di fitte e persistenti precipitazioni, che per le basse temperature, furono in prevalenza nevose. meteo Giornale. Leggi su meteogiornale

pegoraro_eu : RT @varesenews: In Val Formazza arriva la prima neve - CorriereQ : Arriva la neve sulle Alpi - ADM_assdemxmi : RT @varesenews: In Val Formazza arriva la prima neve - verbanonews : New post: In Val Formazza arriva la prima neve - NadaAlfano : RT @varesenews: In Val Formazza arriva la prima neve -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva neve In Val Formazza arriva la prima neve Varesenews Arriva la neve, video meteo della nevicata del 1985

La fortissima nevicata del 1985 avvenuta nel Nord Italia nel 1985 fu causata un insieme di fattori. Per diversi giorni, si ebbe l’afflusso d’aria gelida siberiana, con temperature che in Valle Padana ...

Arriva la neve sulle Alpi

La neve imbianca vari passi alpini in quota, ma in queste ore sta irrompendo aria fredda, e la neve potrebbe scendere sensibilmente di quota, anche sotto i 2000 metri, soprattutto laddove sono in atto ...

La fortissima nevicata del 1985 avvenuta nel Nord Italia nel 1985 fu causata un insieme di fattori. Per diversi giorni, si ebbe l’afflusso d’aria gelida siberiana, con temperature che in Valle Padana ...La neve imbianca vari passi alpini in quota, ma in queste ore sta irrompendo aria fredda, e la neve potrebbe scendere sensibilmente di quota, anche sotto i 2000 metri, soprattutto laddove sono in atto ...