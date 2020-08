Messina: uccide il padre nel sonno a coltellate (Di sabato 29 agosto 2020) Avrebbe ucciso il padre a coltellate, il ragazzo di 20 anni arrestato nella notte a Spadafora (Messina) con l’accusa di omicidio. Il delitto sarebbe avvenuto al culmine di una lite scoppiata in casa tra padre e figlio. Erano da pochi minuti trascorse le 4.00 quando i carabinieri della Compagnia di Milazzo sono giunti presso l’abitazione teatro del fatto di sangue, dopo una chiamata al 112 che segnalava un accoltellamento.Sul posto, subito dopo i militari, è arrivata anche l’ambulanza del 118, ma il personale sanitario non ha potuto fare altro che accertare la morte dell’uomo, di 59 anni.La vittima viveva in quella casa del comune di Spadafora con la compagna e i due figli, il ventenne arrestato e un altro ragazzo di 17 anni. Come spiegato dagli investigatori, il presunto omicida, ... Leggi su blogo

