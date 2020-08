Formula 1 – Hamilton in pole, le Ferrari partono da lontano: la griglia di partenza del Gp del Belgio (Di sabato 29 agosto 2020) 93ª pole position in carriera per Lewis Hamilton: il britannico della Mercedes è il poleman del Gp del Belgio, davanti a Bottas e Verstappen. Weekend da dimenticare per le Ferrari che partiranno dalla settima fila domani in gara. Ecco la griglia di partenza del Gp del Belgio: 1ª fila: 1. Hamilton, 2. Bottas 2ª fila: 3. Verstappen, 4. Ricciardo 3ª fila: 5. Albon, 6. Ocon 4ª fila: 7. Sainz, 8. Perez 5ª fila: 9. Stroll, 10. Norris 6ª fila: 11. Kvyat, 12. Gasly 7ª fila: 13. Leclerc, 14.Vettel 8ª fila: 15. Russell, 16. Raikkonen 9ª fila: 17. Grosjean, 18. Giovinazzi 10ª fila: 19. Latifi, 20. MagnussenL'articolo Formula 1 – Hamilton in ... Leggi su sportfair

