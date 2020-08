Centomila tamponi e un morto: Covid, è davvero emergenza? Occhio anche ai ricoveri (Di sabato 29 agosto 2020) Il bollettino di sabato 29 agosto rilasciato dal ministero della Salute fotografa un numero di nuovi casi sostanzialmente stazionario, essendo pari a 1.444 (ieri era 1.462). I dati più importanti sono però quello dei decessi (ne è avvenuto soltanto uno nelle ultime 24 ore) e soprattutto quello dei guariti: addirittura 1.322, quasi mille in più di ieri. Spicca inoltre il numero dei tamponi analizzati: sono quasi 100mila, praticamente un record che conferma il trend dei maggiori controlli. Gli attualmente positivi sono 23.156, la stragrande maggioranza dei quali si trova in isolamento domiciliare (21.909): sono sempre sotto controllo i numeri ospedalieri con 1.168 ricoverati con sintomi (-10) e 79 in terapia intensiva (+5). Per quanto riguarda le regioni, nessuna è a contagio zero: le situazioni più serie riguardano sempre ... Leggi su liberoquotidiano

Non accenna a rallentare la crescita dei nuovi casi in Italia: il bollettino di ieri segnava più 1.462 nuovi contagi. È da martedì che continuano a crescere. Il giorno prima erano stati 1.411. La regi ...

