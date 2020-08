Borrelli, aggredito e picchiato a sangue per strada (Video) (Di sabato 29 agosto 2020) Il Video a fine articolo. Un attacco in piena regola, con schiaffi e pugni. Alla fine, il consigliere regionale cade a terra, chiedendo disperatamente di chiamare la polizia. Ha il setto nasale rotto. E' stato aggredito questa mattina Francesco Emilio Borrelli, rappresentante dei Verdi a Palazzo Santa Lucia (e candidato anche per questa tornata elettorale). (Continua...) Il consigliere, da anni impegnato nella lotta ai parcheggiatori abusivi, è stato picchiato da due donne e due uomini fuori l'ospedale San Giovanni Bosco. Era lì proprio per documentarne l'allontamento, con una diretta Facebook. Dopo 15 minuti, il pestaggio. Gli aggressori, trattenuti a stento dalle guardie giurate, si sono scagliati anche contro l'autore del Video, che ha ripreso la scena dal suo telefonino. ... Leggi su howtodofor

