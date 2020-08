Amichevoli Parma 2020: programma, calendario, orari e tv (Di sabato 29 agosto 2020) Tutto pronto per la stagione 2020/21 per il Parma del nuovo allenatore Fabio Liverani. Dopo l’undicesimo posto della scorsa stagione, i crociati cercano un miglioramento in termini di posizionamento in classifica. E mentre nel calciomercato il ds Carli cerca i primo colpi per regalare a Liverani una rosa all’altezza per le prime dieci posizioni, il Parma ufficializza le prime Amichevoli. Prima al Centro Sportivo di Collecchio contro il Carpi, martedì 1 settembre, alle ore 17.30 a porte chiuse. Domenica 6 settembre, alle 17.30, è previsto un test a porte chiuse contro l’Empoli allo Stadio ”Ennio Tardini”. calendario Amichevoli Martedì 1 settembre Ore 17:30, Parma-Carpi (diretta tv da definire) Domenica 6 settembre Ore ... Leggi su sportface

