Reinfezione da Corona-Virus: confermato il primo caso

Reinfezione da Corona-Virus: le notizie non sembrano allarmare gli studiosi. Un eventuale secondo contagio, seppur lievemente sintomatico, non sembra troppo invasivo per l'organismo umano. Il caso degli scorsi giorni lo conferma.

Reinfezione da Corona-Virus: il caso dell'uomo di Hong Kong

E' accaduto ad un uomo di 33 anni di Hong Kong, che qualche mese fa era risultato positivo al Corona-Virus. Negli scorsi giorni è arrivata la conferma: l'uomo, lievemente sintomatico, sottoposto a nuovo tampone, è risultato nuovamente positivo e gli è stata diagnosticata la Reinfezione. La notizia ha allarmato gli esperti, specie riguardo alle eventuali problematiche in tema ...

