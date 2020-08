Milano, paura in metro: immigrato scaraventa una donna a terra e le strappa la collanina (Di venerdì 28 agosto 2020) Aggredita da un immigrato all’interno della metropolitana di Milano. La vittima è una donna di origine ecuadoriana di 51 anni. Era in attesa della metropolitana alla fermata di Bande Nere (linea rossa, la 2) ed era da sola sulla banchina della stazione. A un certo punto è stata avvicinata da un uomo, che, come riporta il Giornale, in seguito ha descritto alla polizia come un nordafricano. L’uomo l’ha avvicinata con una scusa, ha finto di chiederle un’informazione. L’immigrato ripreso dalle telecamere Poi con uno scatto l’ha scaraventa a terra per strapparle la collanina. E subito dopo è fuggito. L’aggressione è stata ripresa dalle ... Leggi su secoloditalia

Ultime Notizie dalla rete : Milano paura Case sfitte e bar vuoti, la paura del mancato rientro a Milano Linkiesta.it Coronavirus, torna la paura nelle Rsa: 21 contagiati ma c'è un'anomalia (positiva)

Il coronavirus torna a far paura nelle residenze per anziani: una Rsa di Milano "risparmiata dalla prima ondata" di Covid-19 si trova oggi alle prese con un focolaio di coronavirus Sars-CoV-2. Presso ...

Le vacanze estive hanno "rimescolato" l'Italia. Così i contagi sono distribuiti in modo uniforme

C'era una volta il Covid dop. Era «coltivato» solo in alcune zone d'Italia - si dicevano rosse - e nel resto del Paese era un prodotto quasi ignorato, che non veniva importato grazie al lockdown, alla ...

