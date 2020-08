Lo yacht ideale esiste e al suo interno include perfino un mini sommergibile (Di venerdì 28 agosto 2020) Lo yacht ideale esiste, almeno secondo le immagini in 3D del concept elaborato dal cantiere milanese Officina Armare: il suo nome è Aquanaut. Si tratta di un catamarano a motore di 18 metri, un'imbarcazione a due scafi che offre una migliore stabilità sull'acqua, un rollio limitato e, soprattutto, una maggiore velocità di crociera. Questa imbarcazione pesa 21 tonnellate e grazie a due enormi motori diesel Volvo da 800 CV può raggiungere i 45 nodi (80 km/h), una velocità sufficiente a percorrere il tratto di mare che divide la Corsica da Nizza in sole cinque ore. Un altro grande pregio di questo multiscafo è la cambusa di 7,70 metri che offre un comodo e ampio spazio per rilassarsi all'ancora, tanto più che il ponte in teak può essere allungato di un metro su ogni lato per ospitare ... Leggi su gqitalia

