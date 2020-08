Calcio Napoli: prima amichevole nel triangolare di Castel di Sangro. Benissimo Osimhen (Di venerdì 28 agosto 2020) Doppia vittoria per 10 a 0 contro Castel di Sangro e 11-0 contro Aquila. Tripletta e due assist per uno scatenato Osimhen. Gattuso ha provato il 4 2 3 1. Per la prima uscita del Calcio Napoli, come al solito, c’è molta attesa. I nuovi calciatori sono pochi: Rrahmani e Osimhen ma la curiosità … Leggi su 2anews

SkyTG24 : #Napoli, chiede pagamento spettanze mostrando calcio pistola: arrestato - sportface2016 : Highlights e gol #Napoli-Castel di Sangro 10-0, triangolare 2020 (VIDEO) - lucillalilla : RT @CorSport: #Osimhen fa sognare #Napoli: show al debutto, che tripletta! ?? - sportli26181512 : #Interviste Gattuso a KKN: “Osimhen ci dà qualcosa di diverso, ma lasciamolo tranquillo! Soddisfatto del lavoro…”:… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Coronavirus, il bollettino della Regione Campania: 183 nuovi positivi:… -