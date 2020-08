Migliori Pulitori del registro di Windows (Registry Cleaner) (Di giovedì 27 agosto 2020) Uno degli argomenti più gettonati nei siti e nei blog di informatica è quello dei Registry Cleaner, ossia dei programmi che eseguono la pulizia delle chiavi di registro del sistema Windows. Il registro di Windows è una componente del sistema in cui vengono salvate le chiavi per il corretto funzionamento del sistema e dei programmi e che, dopo molto tempo, tende a riempirsi di chiavi orfane o di chiavi non funzionanti (magari perché il programma originale è stato disinstallato molto tempo fa).Lo sviluppo di questo tipo di software è fiorito negli ultimi anni ed i produttori cercano continuamente di convincere gli utenti che essi hanno bisogno di pulire il registro dagli errori, scaricando o anche comprando i loro prodotti.Ma ... Leggi su navigaweb

