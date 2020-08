Guendalina Tavassi, lo scatto hot fa infuriare i fan: “Sei volgare” (Di giovedì 27 agosto 2020) Guendalina Tavassi con il suo ultimo scatto social ha mandato su tutte le furie i suoi fan che nei commenti non hanno potuto fare a meno di reagire male. foto facebook Guendalina TavassiL’ex gieffina e oggi influencer ha attirato l’attenzione con la sua ultima foto pubblicata da poche ore sui social e in particolare su instagram che non è passata inosservata agli occhi dei follower che non hanno pienamente gradito lo scatto. Tanti sono stati infatti i messaggi negativi presenti tra i commenti. Ecco le prove. Guendalina Tavassi, il suo scatto hot non piace a nessuno: “Sei volgare” foto facebook Guendalina TavassiGuendalina ... Leggi su chenews

emmashands : RT @BITCHYFit: Il rap di Guendalina Tavassi contro Giordana Sali #GF11 - emmashands : RT @BITCHYFit: Il rap di Giordana Sali contro Guendalina Tavassi #GF11 - impazziscoO : Ma veramente c’è qualcuno che sopporta Guendalina Tavassi? - GF_diretta : Buongiorno dall'ex concorrente del #GrandeFratello Guendalina Tavassi Road to #GFVIP - Allison22545604 : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello 11 (2011): Guendalina Tavassi vs Ferdinando Giordano -

Ultime Notizie dalla rete : Guendalina Tavassi Guendalina Tavassi, lo scatto hot fa infuriare i fan: "Sei... CheNews.it Diana Del Bufalo, voglia di maternità? Un dettaglio lo fa pensare

Scopriamone di più. Fortunatamente però molto presto la ragazza ha ritrovato il sorriso grazie al suo nuovo fidanzato Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina Tavassi che in passato ha partecipato al ...

Guendalina Tavassi, mamma e moglie dalle curve esplosive su Instagram

Bella, sensuale, forte, decisa e rigorosamente romana: è lei, Guendalina Tavassi, protagonista indiscussa dell’undicesima edizione del Grande Fratello e opinionista molto richiesta soprattutto nei ...

Scopriamone di più. Fortunatamente però molto presto la ragazza ha ritrovato il sorriso grazie al suo nuovo fidanzato Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina Tavassi che in passato ha partecipato al ...Bella, sensuale, forte, decisa e rigorosamente romana: è lei, Guendalina Tavassi, protagonista indiscussa dell’undicesima edizione del Grande Fratello e opinionista molto richiesta soprattutto nei ...