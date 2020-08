Coronavirus, aumentano i contagi in Abruzzo, ieri altri 26 casi in regione siamo arrivati 3687 (Di giovedì 27 agosto 2020) L'Aquila - Sono complessivamente 3687 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 26 nuovi casi* (di età compresa tra 11 e 84 anni), mentre il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472. *(dal totale complessivo è stato sottratto un caso, risultato già in carico ad altra regione) Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2849 dimessi/guariti (+1 rispetto a ieri, di cui 12 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2837 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi). Gli attualmente positivi in Abruzzo ... Leggi su abruzzo24ore.tv

SaveChildrenIT : #Gaza: aumentano i casi di #coronavirus e intanto il blocco di carburante da parte del governo israeliano mette a r… - fanpage : Aumentano i ricoveri in terapia intensiva - Rinaldi_euro : Già iniziano a mettere le mani avanti! Coronavirus, Ricciardi: 'Se aumentano contagi a rischio l'apertura della scu… - Siciliano741 : RT @neXtquotidiano: «#Coronavirus: i malati gravi aumentano» - neXtquotidiano : «#Coronavirus: i malati gravi aumentano» -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus aumentano Coronavirus, aumentano i casi nel Casertano: ad Aversa 46 positivi, 22 nel capoluogo Fanpage.it Taglio cuneo fiscale e aumento in busta paga: istruzioni Inps

Il taglio del cuneo fiscale, con relativo aumento del netto in busta paga, è fin dall’inizio della legislatura uno dei cavalli di battaglia della nuova maggioranza Pd-M5s per tagliare le tasse nell’am ...

Concerti annullati, Russo (FI): ‘Decisione di buon senso e di responsabilità’

“I casi di Covid 19 sono in aumento in tutto il Paese, la Campania è la seconda regione più colpita. Sono dati che destano preoccupazione e che non possono essere sottovalutati. In molte città italia ...

Il taglio del cuneo fiscale, con relativo aumento del netto in busta paga, è fin dall’inizio della legislatura uno dei cavalli di battaglia della nuova maggioranza Pd-M5s per tagliare le tasse nell’am ...“I casi di Covid 19 sono in aumento in tutto il Paese, la Campania è la seconda regione più colpita. Sono dati che destano preoccupazione e che non possono essere sottovalutati. In molte città italia ...