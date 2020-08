Caso Jacob Blake: la MLS si ferma dopo boicottaggio da parte dei giocatori (Di giovedì 27 agosto 2020) "L’intera famiglia della MLS è profondamente rattristata e inorridita dalla sparatoria verso Jacob Blake a Kenosha. Continuiamo a schierarci con la comunità nera nella nostra nazione, compresi i nostri giocatori e i nostri impiegati, condividendo il loro dolore, la loro rabbia e la loro frustrazione".Con questo messaggio la Major League Soccer ha deciso di dare voce alla protesta nata dai calciatori del massimo torneo di calcio americano a seguito dei fatti che hanno visto l'afroamericano Jacob Blake venire colpito da diversi colpi di pistola nel Wisconsin.La MLS si ferma: stop a 5 partiteSecguendo l'esempio della NBA e dei Milwaukee Bucks, i quali per primi avevano deciso di boicottare la partita dei playoff contro gli Orlando Magic, anche la MLS ha deciso di dire ... Leggi su itasportpress

