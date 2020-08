Emilia Romagna: a 11 anni morsa da una vipera finisce in ospedale (Di mercoledì 26 agosto 2020) Una ragazzina di 11 anni è stata ricoverata al Policlinico di Modena a scopo precauzionale dopo essere stata morsa da una vipera mentre si trovava con i genitori lungo il sentiero che costeggia le cascate del Doccione, a Fanano nel Modenese. Sul posto gli uomini del soccorso alpino insieme alle ambulanze del 118, all’auto medica e all’elisoccorso proveniente da Pavullo. Portata con l’elicottero al Policlinico, la ragazzina, rimasta sempre cosciente, e’ stata portata in pediatria e poi ricoverata.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

