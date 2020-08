Migranti, Viminale ricorre al Tar contro ordinanza di Musumeci (Di martedì 25 agosto 2020) Il Viminale ha deciso di presentare ricorso contro l’ordinanza di Musumeci che dispone lo sgombero degli hotspot e dei centri di accoglienza della regione Sicilia. Il Viminale farà ricorso contro l’ordinanza di Musumeci. Sarà infatti un giudice del Tar a decidere se il decreto emanato dal Presidente della Regione Sicilia, che dispone lo sgombero obbligatorio … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

