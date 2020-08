“Difendo la Sicilia dagli sciacalli”. Faraone denuncia Salvini e Musumeci per procurato allarme, abuso d’ufficio e diffamazione. La propaganda su migranti e Covid danneggia il turismo (Di martedì 25 agosto 2020) Il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone, ha annunciato di aver denunciato il leader della Lega, Matteo Salvini, e il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci per procurato allarme, abuso d’ufficio e diffamazione in merito alla questione migranti. L’esposto è stato depositato alla Procura di Agrigento oggi come ha riferito lo stesso parlamentare renziano. “Ho presentato un esposto alla Procura di Agrigento – ha spiegato Faraone – per difendere la Sicilia dagli sciacalli. Perché l’ordinanza del presidente della Regione Siciliana e le parole del segretario della Lega nuocciono ... Leggi su lanotiziagiornale

