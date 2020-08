Coldiretti: Estate di fuoco da Nord a Sud. Oltre 500 incendi, un disastro per l’economia agricola e turistica (Di martedì 25 agosto 2020) Con quasi 500 incendi da Nord a sud “è un’Estate di fuoco per Italia con pesanti danni all’ambiente, all’economia, al lavoro e al turismo”. E’ quanto emerge da una elaborazione di Coldiretti su dati del Dipartimento della Protezione civile nel periodo compreso dal 15 giugno a oggi, in relazione all’ultimo violento incendio che sta devastando l’area di Budoni in Sardegna, in una Estate 2020 dove il fuoco ha colpito dalla Puglia all’Emilia Romagna dalla Sicilia al Lazio, dalla Calabria alla Campania, dall’Umbria alla Basilicata, con migliaia di ettari bruciati, animali morti, alberi carbonizzati, oliveti e pascoli distrutti e fiamme che arrivano a lambire le città come la stessa ... Leggi su ildenaro

