Ristoratore suicida a Firenze: “Colpa del Coronavirus e della crisi” (Di lunedì 24 agosto 2020) Il dramma del Ristoratore suicida a Firenze: “Colpa del Coronavirus e della crisi”, le reazioni della classe politica alla vicenda. Ha servito i suoi clienti a pranzo, poi nel momento in cui il suo locale si è svuotato ha deciso di farla finita. Drammatica la vicenda di Luca, Ristoratore di Firenze di 44 anni, che … L'articolo Ristoratore suicida a Firenze: “Colpa del Coronavirus e della crisi” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Adnkronos : Crisi #Covid, a #Firenze ristoratore suicida: 'Lavorava poco' - fanpage : Temeva che i suoi sacrifici fossero vani - v_napoletano : Crisi Covid, a Firenze ristoratore suicida: 'Lavorava poco' - antonio250755 : Ristoratore si suicida per la crisi, #Firenze sotto choc, 'Tanti locali a rischio chiusura' - KattInForma : Firenze, ristoratore si suicida: dopo il lockdown il locale non produceva profitti -

Ultime Notizie dalla rete : Ristoratore suicida

"In questo periodo stava lavorando poco, come tutti noi - ha detto un collega ristoratore che ha parlato con la famiglia secondo quanto riferito dalla 'Nazione' - Temeva di non riuscire più a pagare, ...“Grande dolore per il tragico gesto del ristoratore fiorentino in un momento difficilissimo. Sono vicino alla famiglia e ai suoi collaboratori e amici ai quali va il mio cordoglio più sentito. La citt ...