Mantovani: "Il Covid-19 non è più gentile, ma la malattia si è attenuata" (Di lunedì 24 agosto 2020) “Il virus non è più gentile, ma la malattia in estate si è attenuata”. A parlare sulle pagine del Corriere della Sera è Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Istituto Clinico Humanitas di Milano e professore Emerito dell’Humanitas University. Il medico parla dal suo soggiorno in Grecia e a chi gli domanda come stia vivendo la quotidianità della sua vacanza risponde: “Una prima sensazione all’arrivo: gli italiani non sono “malvisti” qui, grazie anche agli sforzi che il nostro Paese ha fatto per contenere la pandemia. Secondo: tutti seguono scrupolosamente le regole. Abbiamo visto, venerdì ... Leggi su huffingtonpost

simokobe24 : RT @HuffPostItalia: Mantovani: 'Il Covid-19 non è più gentile, ma la malattia si è attenuata' - HuffPostItalia : Mantovani: 'Il Covid-19 non è più gentile, ma la malattia si è attenuata' - lindawaters_t : RT @Daniele_Manca: Coronavirus, Alberto Mantovani: la malattia si è attenuata, non il covid #Bazzi - ?@Corriere? - infoitinterno : Coronavirus, Alberto Mantovani: la malattia si è attenuata, non il covid - worldnews911 : Coronavirus, Alberto Mantovani: la malattia si è attenuata, non il covid -