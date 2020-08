Bunzl in rialzo a Londra, ricavi oltre attese (Di lunedì 24 agosto 2020) (Teleborsa) – rialzo per Bunzl, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,66%. A fare da assist alle azioni contribuiscono i numeri del primo semestre che hanno evidenziato utili e ricavi superiori alle aspettative degli analisti. Performance che ha portato il CdA a ripristinare i pagamenti dei dividendi. I primi sei mesi dell’anno si sono chiusi con un utile ante imposte di 245,4 milioni di sterline rispetto ai 200,5 milioni di sterline della prima metà del 2019 a causa della forte domanda di prodotti per il coronavirus. I ricavi della società di distribuzione e outsourcing sono cresciuti a 4,85 miliardi di sterline, dai 4,53 miliardi di sterline dello scorso anno. Il dato si confronta con una stima di 4,76 miliardi di sterline indicata dal consensus. Il ... Leggi su quifinanza

