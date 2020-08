TikTok, tutto quello che non puoi pubblicare (Di domenica 23 agosto 2020) Nel corso degli ultimi due anni è stata protagonista di una crescita inarrestabile. TikTok, la piattaforma preferita dagli utenti più giovani, è anche nel mirino delle autorità di alcuni paesi occidentali – Stati Uniti su tutti – per il fatto che è cinese. Anche se le attività fuori da Pechino sono gestite da una società controllata con sede in California, le teorie sembrano ruotare fondamentalmente intorno al timore che il governo della repubblica popolare sfrutti l’app per spiare gli utenti e sottrarre loro i dati. Prove concrete non ce ne sono. Di prove, invece, ce ne sono altre: il fatto che TikTok, specie dopo la sua trasformazione da Musical.ly con l’acquisto da parte del gruppo ByteDance, è ormai il social network più popolare fra gli adolescenti. Leggi su vanityfair

gravityyal : @sunflowerzbebe So già dire come mi chiamo e altre frasi/parole, tutto grazie a TikTok!! Sarebbe bello imparare anc… - evergIov : io tutto il giorno a cantare quelle canzoni di merda che sento su tiktok - IvanaasCattaneo : Bella più del sole ?? e del mare ?? sei . Non vedo l’ora del 28 per impallare tutto ascoltando e ballando #latina e… - lunaticgirl_ : I tiktok dei ragazzi sono fantastici, ora posso veramente imparare del tutto la coreografia di Dynamite...adoro qua… - zsxoee : @quiperOblio @obli0 Same girl, già il video di ieri del *quando dico che voglio morire e nessuno mi dice 'anche io'… -