Maltempo: aperta a senso unico alternato la SS51 a Cortina d’Ampezzo per una frana (Di domenica 23 agosto 2020) La strada statale 51 di Alemagna è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni al km 98,100, a Cortina d’Ampezzo, a causa di una frana di fango e detriti che ha interessato il piano viabile. Il personale Anas sta intervenendo sul posto per ripristinare la transitabilità a senso unico alternato nel più breve tempo possibile. AGGIORNAMENTO DELLE 19.57 La ss 51 di Alemagna è stata riaperta a senso unico alternato: la strada statale era stata chiusa in seguito ad una frana di fango e detriti che aveva interessato il km 98,100, all’altezza di Cortina d’Ampezzo.L'articolo Maltempo: aperta a senso ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo aperta Maltempo: chiusa la SS51 a Cortina d’Ampezzo per una frana Meteo Web Maltempo in Valtellina e Valchiavenna – Frane e allagamenti chiusa la 36 all’altezza di Samolaco

La situazione più critica, al momento, è in Valle Spluga. Il by pass di Gallivaggio, in territorio di San Giacomo Filippo, è letteralmente inondato. E’ poi ripresa dopo le 13 con riduzione della veloc ...

Voragine si apre all’improvviso in un parcheggio: inghiottiti 21 veicoli

Forse il maltempo è all’origine dell’enorme sinkhole apertosi in cina vicino a un centro commerciale. 21 auto sono state trascinate al suo interno Cosa fareste se improvvisamente il terreno sotto i vo ...

La situazione più critica, al momento, è in Valle Spluga. Il by pass di Gallivaggio, in territorio di San Giacomo Filippo, è letteralmente inondato. E’ poi ripresa dopo le 13 con riduzione della veloc ...Forse il maltempo è all’origine dell’enorme sinkhole apertosi in cina vicino a un centro commerciale. 21 auto sono state trascinate al suo interno Cosa fareste se improvvisamente il terreno sotto i vo ...