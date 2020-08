Pescaria apre a Prati, il fast food pugliese con i panini di pesce sbarca nella capitale (Di sabato 22 agosto 2020) È iniziato il conto alla rovescia per l'apertura di Pescaria, il fast food pugliese che dopo le aperture di Torino, Milano e Bologna sbarca nella capitale, in zona Prati. Nessuna festa inaugurale per ... Leggi su romatoday

79_Alessio : RT @romatoday: Pescaria apre a Prati, il fast food pugliese con i panini di pesce sbarca nella capitale - thewhitefly_ : RT @romatoday: Pescaria apre a Prati, il fast food pugliese con i panini di pesce sbarca nella capitale - FalvoGianluca : RT @romatoday: Pescaria apre a Prati, il fast food pugliese con i panini di pesce sbarca nella capitale - marcelgiorda : RT @romatoday: Pescaria apre a Prati, il fast food pugliese con i panini di pesce sbarca nella capitale - guglielmo1950 : RT @romatoday: Pescaria apre a Prati, il fast food pugliese con i panini di pesce sbarca nella capitale -

Ultime Notizie dalla rete : Pescaria apre Pescaria apre a Prati, il fast food pugliese con i panini di pesce sbarca nella capitale RomaToday Pescaria apre a Prati, il fast food pugliese con i panini di pesce sbarca nella capitale

È iniziato il conto alla rovescia per l’apertura di Pescaria, il fast food pugliese che dopo le aperture di Torino, Milano e Bologna sbarca nella capitale, in zona Prati. Nessuna festa inaugurale per ...

È iniziato il conto alla rovescia per l’apertura di Pescaria, il fast food pugliese che dopo le aperture di Torino, Milano e Bologna sbarca nella capitale, in zona Prati. Nessuna festa inaugurale per ...