Nuove note esplosive dell’FBI confermano che l’operazione anti-Flynn é stata diretta da Obama (Di sabato 22 agosto 2020) note scritte a mano dall’ex agente dell’FBI licenziato Peter Strzok mostrano che lo stesso Obama ha diretto aspetti chiave della campagna per prendere di mira Flynn durante una riunione del 5 gennaio 2017 nello Studio Ovale. Le note appena rilasciate confermano il ruolo chiave del presidente Barack Obama nella sorveglianza e nelle operazioni di fuga di notizie contro Michael Flynn, il consigliere per la sicurezza nazionale dell’amministrazione Trump in arrivo. Gli appunti scritti a mano, che sono stati divulgati per la prima volta in un deposito del tribunale federale fatto martedì dal Dipartimento di giustizia, mostrano che lo stesso presidente Obama ha diretto personalmente l’ex direttore ... Leggi su databaseitalia

Ultime Notizie dalla rete : Nuove note Farmaci innovativi prescritti dai medici di famiglia: in autunno nuove note Aifa AboutPharma Covid. Contagi, oltre mille in un giorno. Record in Lazio per i turisti di rientro

Non si ferma la crescita della curva epidemica in Italia. Per la prima volta dal 12 maggio si torna a superare quota mille casi in un solo giorno: 1.071 oggi, contro i 947 di ieri. Il totale sale così ...

Coronavirus: Fvg, 33 positivi, pesano casi in discoteche

(ANSA) - TRIESTE, 22 AGO - Oggi sono stati rilevati 33 nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia. Lo comunica il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, chiarend ...

Non si ferma la crescita della curva epidemica in Italia. Per la prima volta dal 12 maggio si torna a superare quota mille casi in un solo giorno: 1.071 oggi, contro i 947 di ieri. Il totale sale così ...(ANSA) - TRIESTE, 22 AGO - Oggi sono stati rilevati 33 nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia. Lo comunica il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, chiarend ...