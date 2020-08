Navalny è atterrato in Germania: “Ma i russi hanno perso tempo per cancellare le tracce di veleno” (Di sabato 22 agosto 2020) Alexei Navalny, il dissidente russo in gravi condizioni dopo un sospetto avvelenamento, è atterrato all’aeroporto Tegel di Berlino nel primo mattino di oggi, sabato 22 agosto, con un volo speciale partito nella notte da Omsk, in russia. Lo ha riferito la sua portavoce, Kira Jarmysh. Secondo quanto riferisce l’Ong tedesca Cinema for Peace, che ha organizzato il volo, Navalny sarà ricoverato all’ospedale berlinese della Charité. L’oppositore 44enne del leader russo Vladimir Putin è in coma e respira attraverso un ventilatore, dopo essersi sentito male mentre si trovava a bordo di un areo che da Tomsk, in Siberia, lo stava riportando a Mosca. I suoi sostenitori sospettino che sia stato avvelenato, ma i medici dell’ospedale di Omsk – dove è stato ... Leggi su tpi

