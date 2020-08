Sardegna, tragedia durante l’immersione: Antonella muore davanti a marito e figlia (Di venerdì 21 agosto 2020) Sardegna. Antonella Piccello è morta davanti agli occhi del marito e della figlia 16enne che erano con lei. La 54enne padovana ha iniziato a respirare male tanto da dover essere accompagnata in superficie in attesa dei soccorsi, poi tutto è precipitato in pochi attimi. Sequestrata tutta l’attrezzatura utilizzata per l’immersione. Doveva essere una delle ultime immersioni prima della fine delle sue vacanze estive con la famiglia ma all’improvviso qualcosa è andato storto: ha iniziato a respirare male tanto da dover essere accompagnata in superficie in attesa dei soccorsi, poi tutto è precipitato in pochi attimi e Antonella Piccello è morta davanti agli occhi del marito e della figlia che erano con lei. La ... Leggi su limemagazine.eu

Sardegna, donna muore durante l’immersione. Sequestrata attrezzatura

Tragedia a La Maddalena, splendido arcipelago in provincia di Sassari dove Antonella, una donna di 54 anni, stava trascorrendo le vacanze con la figlia adolescente di 16 anni e il marito. La donna inf ...

