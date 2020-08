Non gettate le bustine di tè: ecco come potete riutilizzarle! (Di venerdì 21 agosto 2020) Che lo preferiate caldo o freddo, il tè è una bevanda speciale in ogni sua declinazione, per questo non gettate le bustine, una volta che l’avrete preparato… ma conservatele, vi torneranno utilissime! Curiose di scoprire a cosa possono servire? Iniziamo! Non gettate le bustine di tè! Verde, nero, deteinato, ha poca importanza, al tè non si rinuncia neppure d’estate. Durante il giorno, freddissimo di frigo, reintegra i liquidi e infonde una sferzata di energia salutare. La sera, concilia il riposo e favorisce la digestione. Insomma, è un toccasana davvero portentoso, ma i suoi benefici non finiscono solo nell’infuso. Infatti, una volta lasciata decantare il tempo necessario, la bustina mantiene proprietà interessanti ed indispensabili a risolvere ... Leggi su pianetadonne.blog

mirianagrassi1 : RT @beppegas000: #VenerdiDAgosto #VentagliDiParole I gesti,scritti dai corpi,le mani sempre alla ricerca di forme e nuove sensazioni verran… - VentagliP : RT @beppegas000: #VenerdiDAgosto #VentagliDiParole I gesti,scritti dai corpi,le mani sempre alla ricerca di forme e nuove sensazioni verran… - beppegas000 : #VenerdiDAgosto #VentagliDiParole I gesti,scritti dai corpi,le mani sempre alla ricerca di forme e nuove sensazioni… - robe_marc : @DavideRosato2 @meb Le zecche siete voi che date responsabilità e gettate fango su chi non aveva colpe.ora ve rode e ne siamo felici. - BEVLIEBER : E comunque un’altra cosa che odio è che gettate merda pure su HAILEY questa cosa io non me la spiego. È una donna,… -

Ultime Notizie dalla rete : Non gettate Non gettate le bustine di tè: ecco come potete riutilizzarle! NonSoloRiciclo Due gatti martoriati e gettati senza vita in un sacchetto: allarme nel Vesuviano

Una gattina martoriata e un’altra fatta trovare priva di vita in un sacchetto: è allarme nella zona di Poggio Sant’Antonio a a Torre del Greco. A segnalarlo è il presidente del corpo provinciale guard ...

Alla vista degli Agenti getta la droga tra le dune, ma un poliziotto in vacanza vede tutto. Nei guai un 26enne del Gambia

L’uomo è stato denunciato per detenzione di droga ai fini dello spaccio e sarà segnalato alla Questura di Foggia visto che è pendente una richiesta di asilo politico. Non si fermano i controlli da par ...

Una gattina martoriata e un’altra fatta trovare priva di vita in un sacchetto: è allarme nella zona di Poggio Sant’Antonio a a Torre del Greco. A segnalarlo è il presidente del corpo provinciale guard ...L’uomo è stato denunciato per detenzione di droga ai fini dello spaccio e sarà segnalato alla Questura di Foggia visto che è pendente una richiesta di asilo politico. Non si fermano i controlli da par ...