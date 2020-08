Emma Marrone in barca a Positano: bacio e prime foto insieme a Nikolai Danielsen (Di venerdì 21 agosto 2020) La cantante salentina Emma Marrone sembra abbia trovato una certa stabilità con il proprio partner. Ecco di chi si tratta e dove sono stati avvistati L’estate di Emma Marrone procede a gonfie vele e dopo aver annunciato l’uscita del suo nuovo singolo Latina e la sua presenza ad X-Factor nelle vesti di giudice, la cantante si sta dedicando un po’ al suo “nuovo” partner. Ormai da qualche tempo l’ex concorrente del talent show Amici si sta frequentando con il modello norvegese Nikolai Danielsen, ma la loro relazione non è stata ancora ufficializzata. In realtà tra i due c’era già del tenero lo scorso anno, poi i problemi di salute hanno spinto Emma a badare esclusivamente a se ... Leggi su chenews

