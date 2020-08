Coronavirus, la virologa Gismondo ancora controcorrente: «Chiudere le discoteche non serve a niente, ordinanza inspiegabile» (Di venerdì 21 agosto 2020) Un parere in controtendenza – e non è la prima volta – quello della direttrice del laboratorio di microbiologia clinica dell’ospedale Sacco di Milano: «Mi chiedo se chi ha consigliato al ministro Speranza di introdurre questa misura abbia preso in considerazione una serie di fattori non trascurabili». Il riferimento è all’ordinanza nella quale è stata disposta la chiusura delle discoteche e l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi dove c’è rischio di assembramento. Un cambio di strategia per fermare la ripresa dei contagi da Coronavirus. In un articolo scritto per il Fatto Quotidiano, Maria Rita Gismondo definisce l’ultima ordinanza del ministro della Salute «veramente ... Leggi su open.online

