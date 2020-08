Tuttosport: trattativa avanzata per uno scambio Maksimovic-Papastathopulous (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tuttosport scrive di una trattativa ben avviata tra il Napoli e l’Arsenal per uno scambio Maksimovic-Papastathopulous. Non sarebbe un’operazione alla pari, visto che il greco ha 3 anni più del serbo e un ingaggio più alto. A perorare la causa sarebbe stato il difensore greco del Napoli Manolas. Pesa anche il fatto che Papastathopulous ha avuto già Gattuso come allenatore al Milan per un anno. “Con il serbo che ha il contratto in scadenza a giugno prossimo c’è stata una frenata sul rinnovo a causa della richiesta ritenuta eccessiva (2,8 milioni a stagione) e adesso il ds Giuntoli sta provando a cederlo in Premier. La soluzione finora più plausibile sembra essere lo scambio con Papastathopulous ... Leggi su ilnapolista

tuttonapoli : Tuttosport - Trattativa avanzata per Sokratis con Maksimovic all'Arsenal: si muove anche Manolas - Spazio_Napoli : - news24_napoli : Tuttosport – Trattativa avanzata per Sokratis con Maksimovic all’Arsenal… - cifra73 : Ok il napoli sta puntando altro ?? - FabrizioCorbia : Il #barcellona riparte da #messi #corrieredellosport #gazettadellosport #tuttosport e gli altri insider che dicevan… -

Ultime Notizie dalla rete : Tuttosport trattativa Tuttosport - Trattativa per Papastathopoulos in fase avanzata: scambio con Maksimovic più conguaglio al... SpazioNapoli Mercato Inter, da Messi al futuro di Conte: Moratti è categorico

L'ex presidente dell'Inter parla a 'Tuttosport': "Messi? Si può prendere, ora più che mai. Conte? Avanti con lui, senza dubbio". Non è più il patron nerazzurro da diversi anni, ma Massimo Moratti rest ...

Tuttosport - Trattativa avanzata per Sokratis con Maksimovic all'Arsenal: si muove anche Manolas

Trattativa avanzata per Sokratis Papastathopoulos al Napoli. L'edizione odierna di Tuttosport fa sapere che il difensore greco dell'Arsenal piace molto a Gattuso, suo compagno al Milan nella stagione ...

L'ex presidente dell'Inter parla a 'Tuttosport': "Messi? Si può prendere, ora più che mai. Conte? Avanti con lui, senza dubbio". Non è più il patron nerazzurro da diversi anni, ma Massimo Moratti rest ...Trattativa avanzata per Sokratis Papastathopoulos al Napoli. L'edizione odierna di Tuttosport fa sapere che il difensore greco dell'Arsenal piace molto a Gattuso, suo compagno al Milan nella stagione ...