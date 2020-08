Paola Perego, figlio dj a rischio covid, ma l’attesa per il test è infinita (Di martedì 18 agosto 2020) Il figlio di Paola Perego da diversi giorni sta cercando di sottoporsi al tampone, ma dopo svariati tentativi non ci è ancora riuscito. La denuncia del marito della showgirl Paola Perego (foto Instagram @PaolaPerego17)Fase concitata per Paola Perego e la sua famiglia. Il figlio che nella vita fa il dj, potrebbe aver contratto il covid-19 nelle discoteche in cui ha presenziato (in Sardegna e all’Argentario). A rendere il sospetto ancor più fondato è un particolare di non poco conto: alcuni partecipanti, gli organizzatori e l’altro dj che ha suonato con lui sono risultati positivi. Nonostante ciò non è ancora riuscito a sottoporsi al ... Leggi su chenews

