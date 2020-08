Motonautica: Maurizio Schepici su Tommy One a Messina per il Record del Mondo (Di martedì 18 agosto 2020) Per il tentativo di Record mondiale UIM di Motonautica Maurizio Schepici e il suo Tommy One, tra il 28 ed il 30 agosto 2020, in base alle condizioni meteo, assieme al copilota Giampaolo Montavoci, ... Leggi su corrieredellosport

Per il tentativo di record mondiale UIM di motonautica Maurizio Schepici e il suo Tommy One, tra il 28 ed il 30 agosto 2020, in base alle condizioni meteo, assieme al copilota Giampaolo Montavoci, ...

Maurizio Schepici a Messina per il record del mondo su Tommy One

Continuano i preparativi a Messina per consentire a Maurizio Schepici e Giampaolo Montavoci di coprire le 70 miglia in meno di un'ora fra lo Stretto e le Eolie, nel tragitto Messina-Vulcano-Messina.

