Bassetti spegne già il lockdown: "Vi spiego perché ora è inutile" (Di martedì 18 agosto 2020) Valentina Dardari Secondo l’infettivologo una nuova chiusura sarebbe inutile. Dovremo convivere con il virus senza creare allarmismi Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, ha ribadito ancora una volta che il coronavirus fa meno paura rispetto a prima e che l’idea di una nuova chiusura sarebbe inutile. “Il virus oggi fa meno paura e una nuova chiusura sarebbe davvero inutile. Con questo virus dovremo imparare a convivere, ma senza creare troppo allarmismo. La situazione sanitaria e ospedaliera è meno grave rispetto ai mesi del lockdown” ha sottolineato il professore sulla sua pagina Facebook. Una nuova chiusura sarebbe inutile Che vi possano essere delle previsioni ... Leggi su ilgiornale

Coronavirus, Giuseppe Remuzzi spegne l'allarmismo: "Perché l'aumento dei contagi è una cosa buona"

«Stiamo attenti a non importare il Covid. Molti tra i focolai che si sono sviluppati recentemente in Italia arrivano da fuori. Qui il razzismo non c'entra, evitiamo di ripetere gli errori dello scorso ...

