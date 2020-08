Adesso pure l’Oms punta il dito contro i giovani: “Under 40 diffondono i nuovi contagi” (Di martedì 18 agosto 2020) Roma, 18 ago – Adesso pure l’Organizzazione mondiale della sanità punta il dito contro i giovani: sarebbero loro i responsabili del nuovo corso dell’emergenza coronavirus. A sentire l’agenzia delle Nazioni Unite, infatti, la pandemia di Covid-19 nel mondo sarebbe entrata in una nuova fase, in cui è spinta da contagi nei giovani sotto i 40 anni e con un maggior il rischio per le fasce più vulnerabili. A dirlo è Takeshi Kasai, direttore dell’ufficio del Pacifico occidentale dell’Oms in una conferenza stampa. “Le persone di 20, 30, 40 anni stanno pilotando la diffusione” “L’epidemia sta cambiando – sostiene il funzionario – e le persone di 20, 30, 40 anni stanno sempre di ... Leggi su ilprimatonazionale

