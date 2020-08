Notte di Ferragosto violenta a Cisterna: 40enne massacra di botte la compagna (Di lunedì 17 agosto 2020) Nella Notte del 15 e 16 Agosto in concomitanza del Ferragosto cisternese il personale della Polizia Locale unitamente a quello del Commissariato di Pubblica Sicurezza, a seguito della segnalazione di alcuni cittadini è intervenuto in Via Rossini dove era in corso una lite tra cittadini extracomunitari di nazionalità nigeriana. Sul posto gli agenti accertavano che un uomo di 40 anni aveva aggredito e malmenato la propria convivente la quale è stata successivamente trasportata presso il nosocomio di Latina per gli accertamenti di rito. Cisterna, in fuga dopo aver picchiato la compagna Dopo una breve fuga, l’uomo è stato tratto in arresto dagli agenti della Polizia Locale che lo hanno condotto presso il Commissariato di Cisterna per l’identificazione e per la ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Notte Ferragosto Notte di Ferragosto a Gallipoli, la discoteca è piena: il locale ricorda di indossare la mascherina ma quasi… Il Fatto Quotidiano Lanzo Intelvi, muore nel sonno a 54 anni

Valle Intelvi sotto choc per la scomparsa di Nadia Dominioni. Con il marito Antonio Iannotti era la proprietaria del Cristal Domino Valle Intelvi sotto choc per l’improvvisa scomparsa di Nadia Dominio ...

Aggredisce soccorritore del 118 per entrare in discoteca: “Spostatevi, mi rovinate la vacanza”

Stava soccorrendo un ragazzo in difficoltà all’ingresso di una discoteca di Porto Cervo. La sua presenza, però, insieme a quella dei suoi colleghi del 118, impediva l’ingresso ad altre persone nel loc ...

